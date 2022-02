Bauleistungen

Die StEB Köln wickeln Ausschreibungen und Wettbewerbe in digitaler Form elektronisch über eine Vergabeplattform ab. Die Kommunikation bzw. der Datenaustausch erfolgt grundsätzlich nur über eine Ausschreibungsplattform. Dies betrifft auch eventuell notwendige Bieteranfragen und Erläuterungen zu den bereitgestellten Unterlagen. Sämtliche Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen finden Sie auf der Vergabeplattform der Firma subreport ELViS Verlag Schawe GmbH http://www.subreport.de/ . Die notwendige Registrierung bei subreport und das Herunterladen der Unterlagen ist kostenfrei.

Die Angebotsabgabe erfolgt ebenfalls über die eVergabe verschlüsselt in Textform, also ohne den Einsatz einer digitalen Signatur. Wenn eine Angebotsabgabe in Papierform geplant wird, sind unbedingt vorher und rechtzeitig die hier benannten Mitarbeitenden der StEB Köln zu kontakten.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bei Fragen rund um das Vergabewesen gerne mit kompetenter Beratung zur Verfügung.

Jörg Lenk: Tel. +49 221 221 22908

Michèle Fies: Tel. +49 221 221 27296

E-Mail: vergabestelle@steb-koeln.de

Bitte beachten Sie die Ihnen hier zu Verfügung gestellten weiteren Informationen, Arbeitshilfen und die Downloads der Standards der StEB Köln: